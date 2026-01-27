Свитолиной понадобилось 13 попыток, чтобы выйти в полуфинал АO, Дементьевой — 11

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина на 13-й раз вышла в полуфинал Oткрытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Она — спортсменка, которая дольше всех шла к этой стадии в Открытой эре. Следом по этому показателю расположилась представительница России Елена Дементьева, который понадобилось 11 попыток.

Француженка Натали Деши, немка Анжелика Кербер и хорватская спортсменка Мирьяна Лучич-Барони вышли в 1/2 финала АО с девятого раза.

Сегодня, 27 января, украинка Элина Свитолина переиграла представительницу США Кори Гауфф в 1/4 финала турнира в Мельбурне со счётом 6:1, 6:2.