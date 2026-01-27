Россиянки Золотарёва и Макарова вышли в 1/4 финала юниорского AO-2026 в паре

Российские теннисистки Рада Золотарёва и Мария Макарова одержали победу во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 среди юниоров в парном разряде. Со счётом 6:3, 4:6, 10:8 они обыграли седьмых сеяных тандем Майи Илинки Бурческу (Румыния) и Кали Суповой (Словакия).

В четвертьфинале хардовых соревнований в Мельбурне Макарова и Золотарёва сразятся с дуэтом Анастасии Цветкович (Сербия) и Теи Фродин (США). Это третья сеяная пара на соревнованиях.

Ранее стало известно, что в мужской и женской сетках взрослого Открытого чемпионата Австралии — 2026 не осталось ни одного представителя России. В четвёртом круге свои матчи проиграли Мирра Андреева и Даниил Медведев.