Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты 10-го игрового дня

Сегодня, 27 января, в Мельбурне определились первые полуфиналисты Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Результаты 27 января:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29) — 6:3, 6:0.

Кори Гауфф (США, 3) — Элина Свитолина (Украина, 12) — 1:6, 2:6.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).