Алькарас – де Минор: испанец забрал первый сет четвертьфинала Australian Open — 2026

Сегодня, 27 января, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит матч с шестым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором за выход в полуфинал Australian Open – 2026.

Счёт в матче открыл испанский теннисист. Он завершил первую партию со счётом 7:5.

Алькарас ведёт 5-0 по личным встречам (2-0 на харде). Он обыгрывал де Минора на грунте Барселоны в 2022 и 2025 годах, на траве Лондона в 2023-м, на крытом харде в Роттердаме-2025 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2025.

Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.