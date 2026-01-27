Алькарас – де Минор: испанец забрал первый сет четвертьфинала Australian Open — 2026
Сегодня, 27 января, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проводит матч с шестым номером мирового рейтинга австралийцем Алексом де Минором за выход в полуфинал Australian Open – 2026.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|
|0
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Счёт в матче открыл испанский теннисист. Он завершил первую партию со счётом 7:5.
Алькарас ведёт 5-0 по личным встречам (2-0 на харде). Он обыгрывал де Минора на грунте Барселоны в 2022 и 2025 годах, на траве Лондона в 2023-м, на крытом харде в Роттердаме-2025 и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2025.
Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
