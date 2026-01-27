Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев рассказал о своём физическом самочувствии и борьбе с травмами

Зверев рассказал о своём физическом самочувствии и борьбе с травмами
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале Australian Open — 2026 соперника из США Лёнера Тьена, заявил, что физическое состояние в последнее время его удовлетворяет.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 7 7
3 		7 7 1 6 3
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

«Последние 10 дней я чувствовал себя хорошо, без боли — это очень здорово. Я такого давно не испытывал, месяцев 12, наверное. Это очень хорошая точка отсчёта. Ощущаю, что играю хорошо. Я счастлив на корте, потому что играю без боли и на хорошем уровне.

Конечно, победа всегда помогает. Когда ты выигрываешь, автоматически становишься счастливее как спортсмен, но я бы сказал, что мой лучший теннис был, наверное, на «Ролан Гаррос» в 2022 году, где я травмировался. Может, это и была моя лучшая игра.

Это постоянная борьба [с травмами]. Когда ты сражаешься с травмами, болями и неприятностями, чувствуешь, что не можешь свободно двигаться, ты устаёшь ещё и морально. Следовательно, ты особо не пытаешься атаковать. Может, ты не так зависишь от своего тела, но я поработал над своей игрой, поработал над агрессивным теннисом. Если эти составляющие у меня сработают, успех придёт», — приводит слова Зверева Punto de break.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Алькарас — в полуфинале АО! Соболенко и Зверев тоже победили, Гауфф выбыла. LIVE!
Live
Алькарас — в полуфинале АО! Соболенко и Зверев тоже победили, Гауфф выбыла. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android