Зверев рассказал о своём физическом самочувствии и борьбе с травмами

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, обыгравший в четвертьфинале Australian Open — 2026 соперника из США Лёнера Тьена, заявил, что физическое состояние в последнее время его удовлетворяет.
«Последние 10 дней я чувствовал себя хорошо, без боли — это очень здорово. Я такого давно не испытывал, месяцев 12, наверное. Это очень хорошая точка отсчёта. Ощущаю, что играю хорошо. Я счастлив на корте, потому что играю без боли и на хорошем уровне.
Конечно, победа всегда помогает. Когда ты выигрываешь, автоматически становишься счастливее как спортсмен, но я бы сказал, что мой лучший теннис был, наверное, на «Ролан Гаррос» в 2022 году, где я травмировался. Может, это и была моя лучшая игра.
Это постоянная борьба [с травмами]. Когда ты сражаешься с травмами, болями и неприятностями, чувствуешь, что не можешь свободно двигаться, ты устаёшь ещё и морально. Следовательно, ты особо не пытаешься атаковать. Может, ты не так зависишь от своего тела, но я поработал над своей игрой, поработал над агрессивным теннисом. Если эти составляющие у меня сработают, успех придёт», — приводит слова Зверева Punto de break.
