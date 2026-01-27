«В этом полностью её заслуга». Гауфф — о поражении в матче со Свитолиной на AO-2026

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась по поводу поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 1:6, 2:6 она проиграла украинке Элине Свитолиной.

«В этом полностью её заслуга. Именно она заставила меня играть так. Это не было похоже на то, что я просто проснулась и подумала: «Ну да, сегодня плохой день». Плохие дни очень часто возникают именно из-за того, как действует твой соперник.

Мне нужно понять, как не допускать того, чтобы такие матчи, как сегодня, случались. По сути, я всё делала неправильно — у меня нет ответов. Элина провела отличный матч, а я так и не смогла приблизиться к её уровню. Я старалась сохранять позитивный настрой: после первого сета была уверена, что смогу переломить ход игры, но сразу получила 0:3. Постоянные ошибки справа, слева, на приёме… Сегодня у меня не работало вообще ничего. В итоге я была очень разочарована, потому что на корте не проявилось ни одно из моих теннисных качеств», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче со Свитолиной Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.