«В этом полностью её заслуга». Гауфф — о поражении в матче со Свитолиной на AO-2026

Кори Гауфф
Комментарии

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф высказалась по поводу поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 1:6, 2:6 она проиграла украинке Элине Свитолиной.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«В этом полностью её заслуга. Именно она заставила меня играть так. Это не было похоже на то, что я просто проснулась и подумала: «Ну да, сегодня плохой день». Плохие дни очень часто возникают именно из-за того, как действует твой соперник.

Мне нужно понять, как не допускать того, чтобы такие матчи, как сегодня, случались. По сути, я всё делала неправильно — у меня нет ответов. Элина провела отличный матч, а я так и не смогла приблизиться к её уровню. Я старалась сохранять позитивный настрой: после первого сета была уверена, что смогу переломить ход игры, но сразу получила 0:3. Постоянные ошибки справа, слева, на приёме… Сегодня у меня не работало вообще ничего. В итоге я была очень разочарована, потому что на корте не проявилось ни одно из моих теннисных качеств», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче со Свитолиной Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.

Материалы по теме
Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Australian Open — 2026
Фото
Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала AO-2026 от Свитолиной
