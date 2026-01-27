«Мы все не Карлос и Янник». Зверев — о пропуске турниров и изменениях в расписании

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о возможном пропуске турниров в течение сезона на примере Карлоса Алькараса и Янника Синнера, а также заявил, что ему нужно поработать над своим графиком.

В четвертьфинале Australian Open — 2026 Зверев обыграл американца Лёнера Тьена.

«Они зарабатывают по $ 50 млн в год, мы все не Карлос и Янник. Я не жалуюсь на жизнь, я доволен своим банковским счётом, но это всё равно немного другое. Роджер Федерер в финале своей карьеры играл десяток турниров в год, Новак Джокович сейчас играет 10 в год. Это разные вещи.

Мне нужно будет адаптироваться, поработать над своим графиком. В прошлом году расписание было сумасшедшим, особенно в начале года. Этот год будет отличаться от предыдущих после Открытого чемпионата Австралии. Это процесс познания. Также важно понимать, что, возможно, организм немного стареет. Наверное, он немного устаёт от матчей. Короче говоря, сейчас я хочу сосредоточиться на этом и показать свой лучший теннис в следующих двух матчах», – цитирует Зверева Punto de Break.