Кори Гауфф объяснила, зачем разбила ракетку после проигрыша Элине Свитолиной на AO-2026

Кори Гауфф объяснила, зачем разбила ракетку после проигрыша Элине Свитолиной на AO-2026
Комментарии

Третий номер мирового рейтинга из США Кори Гауфф высказалась относительно своего поведения в подтрибунном помещении после матча с Элиной Свитолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Американка разбила свою ракетку.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
— Есть ли польза от случая с разбитой ракеткой? Помогает ли это?
— Да, определённо. Я хорошо себя знаю. Я не хочу срываться на своей команде, ведь они хорошие люди и не заслуживают этого. Понимаю, что я эмоциональный человек, поэтому мне нужно буквально на минуту выплеснуть всё вот таким образом. Не считаю, что это что-то плохое. Я стараюсь не делать этого на корте, на виду у детей и других людей, но мне правда нужно дать выход этим эмоциям. Иначе я начну огрызаться на окружающих, а я этого не хочу. Повторюсь, они этого не заслуживают. Они сделали всё, что могли. Я — тоже. Просто нужно выпустить наружу разочарование», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче со Свитолиной Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.

Фото
Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала AO-2026 от Свитолиной
«В этом полностью её заслуга». Гауфф — о поражении в матче со Свитолиной на AO-2026
