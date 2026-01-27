Кори Гауфф объяснила, зачем разбила ракетку после проигрыша Элине Свитолиной на AO-2026

Третий номер мирового рейтинга из США Кори Гауфф высказалась относительно своего поведения в подтрибунном помещении после матча с Элиной Свитолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Американка разбила свою ракетку.

— Есть ли польза от случая с разбитой ракеткой? Помогает ли это?

— Да, определённо. Я хорошо себя знаю. Я не хочу срываться на своей команде, ведь они хорошие люди и не заслуживают этого. Понимаю, что я эмоциональный человек, поэтому мне нужно буквально на минуту выплеснуть всё вот таким образом. Не считаю, что это что-то плохое. Я стараюсь не делать этого на корте, на виду у детей и других людей, но мне правда нужно дать выход этим эмоциям. Иначе я начну огрызаться на окружающих, а я этого не хочу. Повторюсь, они этого не заслуживают. Они сделали всё, что могли. Я — тоже. Просто нужно выпустить наружу разочарование», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В матче со Свитолиной Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.