Кори Гауфф объяснила, зачем разбила ракетку после проигрыша Элине Свитолиной на AO-2026

Третий номер мирового рейтинга из США Кори Гауфф высказалась относительно своего поведения в подтрибунном помещении после матча с Элиной Свитолиной в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Американка разбила свою ракетку.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
— Есть ли польза от случая с разбитой ракеткой? Помогает ли это?
— Да, определённо. Я хорошо себя знаю. Я не хочу срываться на своей команде, ведь они хорошие люди и не заслуживают этого. Понимаю, что я эмоциональный человек, поэтому мне нужно буквально на минуту выплеснуть всё вот таким образом. Не считаю, что это что-то плохое. Я стараюсь не делать этого на корте, на виду у детей и других людей, но мне правда нужно дать выход этим эмоциям. Иначе я начну огрызаться на окружающих, а я этого не хочу. Повторюсь, они этого не заслуживают. Они сделали всё, что могли. Я — тоже. Просто нужно выпустить наружу разочарование», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
В матче со Свитолиной Гауфф допустила пять двойных ошибок, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала один брейк-пойнт из двух возможных.
- 27 января 2026
-
15:06
-
14:55
-
14:48
-
14:47
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:11
-
13:42
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
12:59
-
12:43
-
12:35
-
12:31
-
12:20
-
12:18
-
12:04
-
11:59
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:31
-
11:09
-
10:40
-
10:30
-
10:22
-
10:15
-
10:14
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:30