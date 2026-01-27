Кори Гауфф рассказала о проблеме, которую испытала во время матча с Элиной Свитолиной
Третий номер мирового рейтинга из США Кори Гауфф высказалась по поводу плохого натяжения струн в матче 1/4 финала AO-2026 с Элиной Свитолиной. По ходу встречи американка просила перетянуть ракетки с другой жёсткостью, но всё равно проиграла со счётом 1:6, 2:6. Крыша арены в Мельбурне во время игры была закрыта.
Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Я вышла на матч с тем натяжением струн, которое обычно использую, но у меня были сомнения на этот счёт из-за того, что я не знала, будет ли закрыта крыша. Мне показалось, что мяч летит медленнее, чем обычно, но это не было причиной моей плохой игры. Я просто попыталась через это изменить ощущения, хотя в целом я не слишком зацикливаюсь на подобных деталях», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
