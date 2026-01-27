Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф рассказала о проблеме, которую испытала во время матча с Элиной Свитолиной

Кори Гауфф рассказала о проблеме, которую испытала во время матча с Элиной Свитолиной
Кори Гауфф
Комментарии

Третий номер мирового рейтинга из США Кори Гауфф высказалась по поводу плохого натяжения струн в матче 1/4 финала AO-2026 с Элиной Свитолиной. По ходу встречи американка просила перетянуть ракетки с другой жёсткостью, но всё равно проиграла со счётом 1:6, 2:6. Крыша арены в Мельбурне во время игры была закрыта.

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 11:05 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Я вышла на матч с тем натяжением струн, которое обычно использую, но у меня были сомнения на этот счёт из-за того, что я не знала, будет ли закрыта крыша. Мне показалось, что мяч летит медленнее, чем обычно, но это не было причиной моей плохой игры. Я просто попыталась через это изменить ощущения, хотя в целом я не слишком зацикливаюсь на подобных деталях», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«В этом полностью её заслуга». Гауфф — о поражении в матче со Свитолиной на AO-2026
Кори Гауфф объяснила, зачем разбила ракетку после проигрыша Элине Свитолиной на AO-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android