Алькарас в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в полуфинал Australian Open — 2026
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в трёх сетах одержал победу над соперником из Австралии шестой ракеткой мира Алексом де Минором в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 и вышел в полуфинал турнира. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|1
6
Алекс де Минор
А. де Минор
По ходу матча Алькарас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. Де минор подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В полуфинале Алькатрас сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.
