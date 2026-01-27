Скидки
Теннис

Карлос Алькарас — Алекс де Минор, результат матча 27 января 2026, счёт 3:0, 1/4 финала; Australian Open — 2026

Алькарас в трёх сетах обыграл де Минора и вышел в полуфинал Australian Open — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в трёх сетах одержал победу над соперником из Австралии шестой ракеткой мира Алексом де Минором в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 и вышел в полуфинал турнира. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 1
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По ходу матча Алькарас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. Де минор подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Алькатрас сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
