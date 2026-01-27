Скидки
Кори Гауфф: я должна уметь побеждать даже тогда, когда игра не идёт

Кори Гауфф
Третья ракетка мира из США Кори Гауфф рассказала о работе над своей подачей. Она считает, что этот элемент игры может стать ключом к её последующим успехам.

«Мне нужно извлечь урок и научиться управлять своей подачей в те моменты, когда всё остальное не работает. Я должна уметь побеждать даже тогда, когда игра не идёт. Подача может стать ключом к этому.

Считаю, что мы движемся в правильном направлении в работе над подачей. Да, она пока не такая, какой я хочу её видеть, но я чувствую, что сейчас подаю лучше, чем в прошлом году. Мне нужно сделать вторую подачу более надёжной, а повышение агрессивности при первой — более стабильной», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

