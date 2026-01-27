Скидки
Свитолина отказалась раскрывать стратегию своей игры против Соболенко в полуфинале AO-2026

Свитолина отказалась раскрывать стратегию своей игры против Соболенко в полуфинале AO-2026
Элина Свитолина
Украинская теннисистка 12-я ракета мира Элина Свитолина не стала делиться подробностями подготовки к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии — 2026 с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Украинку спросили о возможных трудностях на корте против сильнейшей теннисистки мира.

— В чём главные сложности игры против первой ракетки мира на этом корте? И как вы планируете не дать ей разыграться?
— Не думаю, что прямо сейчас расскажу вам, что именно я собираюсь делать, — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Полуфинал Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между Соболенко и Свитолиной состоится в четверг, 29 января. Счёт личных встреч — 5-1 в пользу представительницы Беларуси.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

