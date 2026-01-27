Выход в полуфинал Australian Open — 2026 стал для Алькараса первым в карьере на этом ТБШ

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.

Данный выход в полуфинал стал первым в карьере Алькараса на Открытом чемпионате Австралии. В прошлом году он был в шаге от полуфинального раунда, уступив в 1/4 финала нынешней четвёртой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу (6:4, 4:6, 3:6, 4:6).

В следующем круге Алькарас встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира).