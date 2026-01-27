Алькарас — 2-й самый молодой игрок, который вышел в 10 полуфиналов ТБШ, Надаль — 1-й

Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас вышел в 10-й полуфинал турнира серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Он стал вторым самым молодым игроком в Открытой эре, которому удалось достигнуть этой отметки. Сейчас испанцу 22 года и 258 дней.

По этому показателю он уступает только своему предшественнику Рафаэлю Надалю, который стал участником 10 полуфиналов ТБШ тоже на Australian Open, но в 2009 году.

Сегодня, 27 января, Карлос Алькарас в 1/4 финала АО-2026 победил австралийца Алекса де Минора. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1.