Победа Алькараса над де Минором стала для него первой над игроком из топ-10 на AO
Первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл шестую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|1
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Этот выигрыш стал первой в карьере Алькараса победой над игроком из десятки лучших в истории его участия в Открытом чемпионате Австралии. В следующем круге Алькарас встретится с представителем Германии Александром Зверевым.
Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира). Australian Open — 2026 завершится в воскресенье, 1 февраля.
