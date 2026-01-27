Победа Алькараса над де Минором стала для него первой над игроком из топ-10 на AO

Первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл шестую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.

Этот выигрыш стал первой в карьере Алькараса победой над игроком из десятки лучших в истории его участия в Открытом чемпионате Австралии. В следующем круге Алькарас встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира). Australian Open — 2026 завершится в воскресенье, 1 февраля.