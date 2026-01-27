Скидки
Победа Алькараса над де Минором стала для него первой над игроком из топ-10 на AO

Первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл шестую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 1
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Этот выигрыш стал первой в карьере Алькараса победой над игроком из десятки лучших в истории его участия в Открытом чемпионате Австралии. В следующем круге Алькарас встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер (вторая ракетка мира). Australian Open — 2026 завершится в воскресенье, 1 февраля.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Новости. Теннис
