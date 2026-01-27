Скидки
Динара Сафина прекратила сотрудничество с Полиной Кудерметовой

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина не стала сотрудничать с экс-россиянкой Полиной Кудерметовой на постоянной основе. Об этом стало известно из телеграм-канала «БОЛЬШЕ!».

Известно, что представительница Узбекистана и специалист провели двухнедельный совместный сбор в Дубае, по итогам которого и стало известно о прекращении работы.

97-я ракетка мира Камилла Рахимова и 104-й номер рейтинга WTA Полина Кудерметова сменили российское спортивное гражданство и в 2026 году будут выступать за Узбекистан. За эту же страну будет играть 143-я ракетка мира Мария Тимофеева.

