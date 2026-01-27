Скидки
Главная Теннис Новости

Алькарас вышел в 10-й полуфинал турниров «Большого шлема» в своей карьере

Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 1
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Этот выход в полуфинал стал 10-м в карьере Алькараса в истории его участия в турнирах «Большого шлема». Первым выходом теннисиста в 1/2 финала ТБШ стал Открытый чемпионат США в 2022 году, когда Алькарасу было 19 лет. Он стал победителем US Open — 2022, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). Финал
11 сентября 2022, воскресенье. 23:20 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 1 3
6 		2 7 7 6
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Далее на Australian Open Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

Действующим победителем Australian Open является итальянец Янник Синнер.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
