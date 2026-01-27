Алькарас вышел в 10-й полуфинал турниров «Большого шлема» в своей карьере

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.

Этот выход в полуфинал стал 10-м в карьере Алькараса в истории его участия в турнирах «Большого шлема». Первым выходом теннисиста в 1/2 финала ТБШ стал Открытый чемпионат США в 2022 году, когда Алькарасу было 19 лет. Он стал победителем US Open — 2022, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда.

Далее на Australian Open Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

Действующим победителем Australian Open является итальянец Янник Синнер.