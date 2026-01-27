Алькарас вышел в 10-й полуфинал турниров «Большого шлема» в своей карьере
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:2, 6:1 и вышел в полуфинал турнира.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|1
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Этот выход в полуфинал стал 10-м в карьере Алькараса в истории его участия в турнирах «Большого шлема». Первым выходом теннисиста в 1/2 финала ТБШ стал Открытый чемпионат США в 2022 году, когда Алькарасу было 19 лет. Он стал победителем US Open — 2022, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда.
US Open (м). Финал
11 сентября 2022, воскресенье. 23:20 МСК
7
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6 1
|3
|
|2
|7 7
|6
4
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Далее на Australian Open Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.
Действующим победителем Australian Open является итальянец Янник Синнер.
