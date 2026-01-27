Скидки
Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: результаты 10-го игрового дня

Комментарии

Во вторник, 27 января, состоялись два матча стадии 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков 10-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Результаты 27 января:

  • Карлос Алькарас (Испания) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 6:2, 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

