Александр Бублик прилетел на отдых после вылета с Australian Open — 2026

Казахстанский теннисист 10-я ракетка мира Александр Бублик рассказал подписчикам, что сейчас у него небольшой отпуск. Он также поблагодарил фанатов за тёплые слова после поражения от Алекса де Минора в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Дорогие друзья, я получил огромное количество сообщений от вас после моего поражения от де Минора в четвёртом круге Australian Open. Хотел поблагодарить вас за поддержку, пожелать вам спокойствия. Мы в данный момент прилетели на мини-отдых. Как у нас красиво!» — рассказал Бублик в своём телеграм-канале.

Бублик уступил де Минору со счётом 4:6, 1:6, 1:6.