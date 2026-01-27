Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над де Минором в 1/4 финала AO-2026

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в четвертьфинальном матче Australian Open — 2026 австралийца Алекса де Минора, прокомментировал свою победу.

— Каково это — играть против такого соперника, как Алекс, с его оборонительными способностями?

— Это действительно сложно. Я очень хорошо начал матч, отлично бил по мячу. Думаю, всего за два гейма я сделал семь или восемь виннеров. Это был отличный уровень. С Алексом ты всегда торопишься, поэтому хочешь бить по мячу изо всех сил, что против него невозможно. От 3:0 до 4:3, 4:4… я просто хотел, чтобы всё происходило быстро.

Я сделал паузу, отдохнул… Ментально я всегда был на высоте… и я оказался более терпеливым с 4:4 до конца матча, что было отлично для меня. Играть против такого соперника, как Алекс, всегда очень сложно. Нужно быть очень сосредоточенным на каждом мяче. Нужно выигрывать очко почти три или четыре раза, — цитирует Алькараса The Tennis Letter.