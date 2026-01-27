«Идите поспите, *****!» Зверев накричал на отца с братом во время 1/4 финала AO-2026

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев жёстко выругался на свой бокс по ходу матча с 29-м номером мирового рейтинга из США Лёнером Тьеном за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Это произошло во втором сете, когда Зверев уступал Тьену со счётом 5:6 без брейка.

«Идите поспите, *****! ********, *****!» — крикнул в сторону своего бокса Зверев, где, в частности, сидели его отец и тренер Александр Зверев и брат Миша. Чем конкретно был недоволен немец — неизвестно.

Матч Зверев выиграл со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). В полуфинале немец сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.