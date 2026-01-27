Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Идите поспите, *****!» Зверев накричал на отца с братом во время 1/4 финала AO-2026

«Идите поспите, *****!» Зверев накричал на отца с братом во время 1/4 финала AO-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев жёстко выругался на свой бокс по ходу матча с 29-м номером мирового рейтинга из США Лёнером Тьеном за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 7 7
3 		7 7 1 6 3
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Это произошло во втором сете, когда Зверев уступал Тьену со счётом 5:6 без брейка.

«Идите поспите, *****! ********, *****!» — крикнул в сторону своего бокса Зверев, где, в частности, сидели его отец и тренер Александр Зверев и брат Миша. Чем конкретно был недоволен немец — неизвестно.

Матч Зверев выиграл со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). В полуфинале немец сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

Материалы по теме
Алькарас — в полуфинале АО! Соболенко и Зверев тоже победили, Гауфф выбыла. Как это было
Алькарас — в полуфинале АО! Соболенко и Зверев тоже победили, Гауфф выбыла. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android