«Идите поспите, *****!» Зверев накричал на отца с братом во время 1/4 финала AO-2026
Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев жёстко выругался на свой бокс по ходу матча с 29-м номером мирового рейтинга из США Лёнером Тьеном за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|7 7
|
|7 7
|1
|6 3
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Это произошло во втором сете, когда Зверев уступал Тьену со счётом 5:6 без брейка.
«Идите поспите, *****! ********, *****!» — крикнул в сторону своего бокса Зверев, где, в частности, сидели его отец и тренер Александр Зверев и брат Миша. Чем конкретно был недоволен немец — неизвестно.
Матч Зверев выиграл со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). В полуфинале немец сразится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
