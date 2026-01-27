Скидки
Теннис

Алькарас поделился эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал Australian Open

Алькарас поделился эмоциями от первого в карьере выхода в полуфинал Australian Open
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о первом в карьере выходе в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026.

В четвертьфинале Алькарас в трёх сетах одержал победу над соперником из Австралии шестой ракеткой мира Алексом де Минором. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 1
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

– Вы впервые вышли в полуфинал на АО. Это был пока что ваш лучший матч на турнире?
– Думаю, да. Это был великолепный матч по уровню и интенсивности. Пожалуй, пока что лучший мой поединок на турнире. Очень рад, что прошёл дальше и впервые добрался здесь до полуфинала.

– У вас потрясающая концентрация на этом турнире. В межсезонье работали над ментальным аспектом?
– Я работал над концентрацией и фокусом. Старался работать над этим на каждой тренировке. Тренировался по два, два с половиной часа подряд, играл тренировочные сеты со спарринг-партнёрами и всякий раз старался показывать одинаково высокий уровень игры и концентрации в каждом розыгрыше. Думаю, это дало результаты, у меня отличный настрой и концентрация на протяжении всего турнира.

– Сравните ваш уровень сейчас с US Open?
– Даже не знаю. Скажу, что на US Open уровень был выше, чем сейчас. Не сильно выше, сейчас очень близко к US Open, но там я показывал несравненный уровень на подаче и вообще во всём. Однако я всё равно горжусь тем, как играю здесь, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

