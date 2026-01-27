Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — третья теннисистка-лидер посева на АО за 10 лет, вышедшая в 1/2 финала турнира

Соболенко — третья теннисистка-лидер посева на АО за 10 лет, вышедшая в 1/2 финала турнира
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей за 10 лет теннисисткой, пробившейся в полуфинал на Australian Open, выступая при этом на турнире под первым номером посева, сообщает Opta Ace. Соболенко вышла в 1/2 финала, обыграв в четвертьфинале турнира американку Иву Йович (6:3, 6:0).

Australian Open (ж). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 03:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Ива Йович
27
США
Ива Йович
И. Йович

За последние 10 лет подобного результата достигали лишь 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс и чемпионка трёх мэйджеров австралийка Эшли Барти. Они выходили в полуфинальные стадии на Australian Open в качестве первого номера посева турнира в 2016 и 2022 годах соответственно.

За право выйти в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 Арина СОболенко поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.

Материалы по теме
Рыбакина — в прекрасной форме. Справится ли экс-россиянка с грозной Швёнтек на АО?
Рыбакина — в прекрасной форме. Справится ли экс-россиянка с грозной Швёнтек на АО?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android