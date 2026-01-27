Соболенко — третья теннисистка-лидер посева на АО за 10 лет, вышедшая в 1/2 финала турнира

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей за 10 лет теннисисткой, пробившейся в полуфинал на Australian Open, выступая при этом на турнире под первым номером посева, сообщает Opta Ace. Соболенко вышла в 1/2 финала, обыграв в четвертьфинале турнира американку Иву Йович (6:3, 6:0).

За последние 10 лет подобного результата достигали лишь 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Серена Уильямс и чемпионка трёх мэйджеров австралийка Эшли Барти. Они выходили в полуфинальные стадии на Australian Open в качестве первого номера посева турнира в 2016 и 2022 годах соответственно.

За право выйти в финал Открытого чемпионата Австралии – 2026 Арина СОболенко поспорит с украинкой Элиной Свитолиной.