Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стараюсь делать то же самое». Зверев раскрыл, чем уникальна игра Алькараса и Синнера

«Стараюсь делать то же самое». Зверев раскрыл, чем уникальна игра Алькараса и Синнера
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал Australian Open – 2026 рассказал, в чём старается подражать Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.

В четвертьфинале AO Зверев со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) обыграл 29-ю ракетку мира из США Лёнера Тьена.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 05:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 6 7 7
3 		7 7 1 6 3
             
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

– Подача действительно выручала в решающие моменты: на всех трёх брейк-пойнтах соперник не принимал мяч в корт. Плюс было заметно больше агрессии от тебя. Это часть нового плана?
– Не только на этот матч – это в целом то, над чем я много работал в межсезонье. Если посмотреть на разницу между двумя лучшими игроками мира – Янником [Синнером] и Карлосом [Алькарасом] – и остальными, то она во многом в первом ударе после подачи. Они сразу навязывают темп, не дают втянуться в розыгрыш. Я стараюсь делать то же самое – играть агрессивнее с первого мяча, — сказал Зверев в интервью на корте.

Материалы по теме
Алькарас — в полуфинале АО! Соболенко и Зверев тоже победили, Гауфф выбыла. Как это было
Алькарас — в полуфинале АО! Соболенко и Зверев тоже победили, Гауфф выбыла. Как это было
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android