«Стараюсь делать то же самое». Зверев раскрыл, чем уникальна игра Алькараса и Синнера

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал Australian Open – 2026 рассказал, в чём старается подражать Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру.
В четвертьфинале AO Зверев со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) обыграл 29-ю ракетку мира из США Лёнера Тьена.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|7 7
|
|7 7
|1
|6 3
– Подача действительно выручала в решающие моменты: на всех трёх брейк-пойнтах соперник не принимал мяч в корт. Плюс было заметно больше агрессии от тебя. Это часть нового плана?
– Не только на этот матч – это в целом то, над чем я много работал в межсезонье. Если посмотреть на разницу между двумя лучшими игроками мира – Янником [Синнером] и Карлосом [Алькарасом] – и остальными, то она во многом в первом ударе после подачи. Они сразу навязывают темп, не дают втянуться в розыгрыш. Я стараюсь делать то же самое – играть агрессивнее с первого мяча, — сказал Зверев в интервью на корте.
