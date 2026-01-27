«Устал от них. Я за всё плачу». Зверев нервно отреагировал на вопрос об отце и брате

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2026 достаточно нервно отреагировал на вопросы, связанные с тем, что в его команде находятся его отец Александр и брат Миша.

– Сегодня ты ещё и у сетки смотрелся очень уверенно, я был действительно впечатлён твоим чувством мяча. Как оценишь свою игру с лета? Но что более важно, как её оценивает Миша сегодня?

– (разводит руками). В каждом интервью на корте мы говорим о нём, я играю, я здесь! (показывает руками на себя). Да, он тоже играл, он играл 10 лет, был очень хорош, победил здесь Энди Маррея. Ух ты! Ура! (смеётся).

(публика начала шуметь)

– Раз ты сказал об этом. Я задам тебе ещё вопрос о твоей команде. Ты один из немногих игроков в туре, в команде которого отец и брат. Мы знаем, каково это, вы путешествуете вместе. Вы когда-нибудь устаёте друг от друга?

– Я от них – да. А вот они от меня – нет, потому что я за всё плачу (улыбается), — сказал Зверев в интервью на корте.