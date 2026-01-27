«Джокович следил за матчем». Сёнмез — о встрече с Александровой на АО-2026

112-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез рассказала, как после победы над россиянкой Екатериной Александровой в первом круге Australian Open – 2026 ей написал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Турецкая теннисистка одержала победу со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

«Концовки матчей с Александровой и с Анной Бондарь были очень классными. Но если говорить о чём-то конкретном с Australian Open, то Джокович следил за матчем с Александровой и написал мне сообщение после. Я очень разволновалась, потому росла наблюдая за ним, за его игрой, характером на корте, бойцовскими качествами. Поэтому, когда он написал, я действительно очень обрадовалась — это, наверное, стало главным событием Australian Open для меня. Получилось прочувствовать, каково это — быть рядом со своим кумиром, находиться с ним в одной среде.

Я вышла с матча, поехала в отель и увидела сообщение в телефоне. А на следующий день пошла в зал. Он подошёл ко мне, поздравил и сказал: «Выглядело так, словно матч был в Турции». Спросил, как я чувствовала себя на корте. На мой взгляд, это был очень вежливый и приятный жест — то, что он подошёл и заговорил со мной. Мы немного пообщались. В целом могу сказать, что отношение Джоковича, его подход в контексте турнира, да и в целом поездка в Австралию мне очень понравились. Это действительно было незабываемо», – сказала Сёнмез в интервью BEIN Sport.