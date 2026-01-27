Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Джокович следил за матчем». Сёнмез — о встрече с Александровой на АО-2026

«Джокович следил за матчем». Сёнмез — о встрече с Александровой на АО-2026
Комментарии

112-я ракетка мира турецкая теннисистка Зейнеп Сёнмез рассказала, как после победы над россиянкой Екатериной Александровой в первом круге Australian Open – 2026 ей написал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. Турецкая теннисистка одержала победу со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 07:25 МСК
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Зейнеп Сёнмез
112
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

«Концовки матчей с Александровой и с Анной Бондарь были очень классными. Но если говорить о чём-то конкретном с Australian Open, то Джокович следил за матчем с Александровой и написал мне сообщение после. Я очень разволновалась, потому росла наблюдая за ним, за его игрой, характером на корте, бойцовскими качествами. Поэтому, когда он написал, я действительно очень обрадовалась — это, наверное, стало главным событием Australian Open для меня. Получилось прочувствовать, каково это — быть рядом со своим кумиром, находиться с ним в одной среде.

Я вышла с матча, поехала в отель и увидела сообщение в телефоне. А на следующий день пошла в зал. Он подошёл ко мне, поздравил и сказал: «Выглядело так, словно матч был в Турции». Спросил, как я чувствовала себя на корте. На мой взгляд, это был очень вежливый и приятный жест — то, что он подошёл и заговорил со мной. Мы немного пообщались. В целом могу сказать, что отношение Джоковича, его подход в контексте турнира, да и в целом поездка в Австралию мне очень понравились. Это действительно было незабываемо», – сказала Сёнмез в интервью BEIN Sport.

Материалы по теме
Рыбакина — в прекрасной форме. Справится ли экс-россиянка с грозной Швёнтек на АО?
Рыбакина — в прекрасной форме. Справится ли экс-россиянка с грозной Швёнтек на АО?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android