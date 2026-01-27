Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: расписание матчей 1/4 финала 28 января

В ночь с 27 на 28 января пройдут матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков 11-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Расписание на 28 января (время московское):

3:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 5) – Ига Швёнтек (Польша, 2);

5:00. Джессика Пегула (США, 6) – Аманда Анисимова (США, 4).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).