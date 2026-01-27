Арина Соболенко забавно ответила на вопрос, что подарила бы Алькарасу на день рождения

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно ответила на вопрос о возможном подарке для Карлоса Алькараса на его день рождения.

– У вас совпадает день рождения с Алькарасом (5 мая). Считаю, вы должны обменяться подарками. В таком случае что бы ты подарила Карлосу? И что бы ты хотела получить от него? Я знаю, что ты любишь бриллианты… Просто к сведению.

– Что бы я ему подарила? Я бы предложила ему танец в TikTok, наверное. И я бы хотела в ответ получить «да» на своё предложение. Ну, я не знаю! Что ещё? (смеётся).

– Итак, нам нужно заставить Карлоса станцевать.

– Да, в прошлом году я его заставила сделать это. Думаю, что смогу сделать это снова, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата». Права на него принадлежат Tennis Australia Limited (TA).