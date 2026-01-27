Скидки
Арина Соболенко забавно ответила на вопрос, что подарила бы Алькарасу на день рождения

Арина Соболенко забавно ответила на вопрос, что подарила бы Алькарасу на день рождения
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно ответила на вопрос о возможном подарке для Карлоса Алькараса на его день рождения.

– У вас совпадает день рождения с Алькарасом (5 мая). Считаю, вы должны обменяться подарками. В таком случае что бы ты подарила Карлосу? И что бы ты хотела получить от него? Я знаю, что ты любишь бриллианты… Просто к сведению.
– Что бы я ему подарила? Я бы предложила ему танец в TikTok, наверное. И я бы хотела в ответ получить «да» на своё предложение. Ну, я не знаю! Что ещё? (смеётся).

– Итак, нам нужно заставить Карлоса станцевать.
– Да, в прошлом году я его заставила сделать это. Думаю, что смогу сделать это снова, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата». Права на него принадлежат Tennis Australia Limited (TA).

