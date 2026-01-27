Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей 1/4 финала 28 января

В ночь с 27 на 28 января состоятся заключительные четвертьфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками 11-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/4 финала. Мужчины. Расписание на 28 января (время московское):

6:30. Новак Джокович (Сербия, 4) – Лоренцо Музетти (Италия, 5);

11:00. Янник Синнер (Италия, 2) – Бен Шелтон (США, 8).

В первом сформированном полуфинале сыграют Карлос Алькарас (Испания, 1) и Александр Зверев (Германия, 3).

Отметим, что ни один российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию Australian Open — 2026.

Действующим чемпионом AO у мужчин является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.