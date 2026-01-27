«Ему придётся сильно попотеть». Алькарас — о полуфинале со Зверевым на Australian Open

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с третьим номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026.
– В следующем матче вы играете с Сашей, поделитесь ожиданиями. И вы упоминали, что перед турниром играли с ним тренировочный сет, расскажите об этом.
– На тренировке перед турниром уровень был очень высоким, сет закончился со счётом 7:6, длился около 1,5 часа. Высокий уровень тенниса, интенсивности. Я смотрел его матчи на турнире, его уровень впечатляет. Будет отличная битва, он играет здорово, солидно, действует агрессивно, когда может. Я буду готов к этому поединку и знаю, что должен сделать. Если он хочет меня одолеть, ему придётся сильно попотеть, — сказал Алькарас на пресс-конференции.
