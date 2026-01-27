Алькарас выиграл 17 из 25 матчей с топ-10 на ТБШ. Больше побед только у Борга и Сампраса
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 17 из 25 своих первых матчей с игроками топ-10 рейтинга на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.
С момента введения рейтинга ATP в 1973 году только швед Бьорн Борг (19 побед из 25) и американец Пит Сампрас (18 побед из 25) добились лучшего результата в своих первых 25 встречах с топ-10 на ТБШ, сообщает Opta Ace.
Свою 17-ю победу Алькарас одержал в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Испанец в трёх сетах победил соперника из Австралии шестую ракетку мира Алекса де Минора. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1 в пользу Карлоса.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|1
6
Алекс де Минор
А. де Минор
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
19:33
-
19:18
-
18:59
-
18:50
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
17:55
-
17:38
-
17:25
-
17:11
-
16:59
-
16:37
-
16:28
-
16:22
-
16:06
-
15:44
-
15:44
-
15:34
-
15:19
-
15:11
-
15:06
-
14:55
-
14:48
-
14:47
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:11
-
13:42
-
13:27
-
13:26
-
13:09
-
12:59
-
12:43