Алькарас выиграл 17 из 25 матчей с топ-10 на ТБШ. Больше побед только у Борга и Сампраса

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 17 из 25 своих первых матчей с игроками топ-10 рейтинга на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

С момента введения рейтинга ATP в 1973 году только швед Бьорн Борг (19 побед из 25) и американец Пит Сампрас (18 побед из 25) добились лучшего результата в своих первых 25 встречах с топ-10 на ТБШ, сообщает Opta Ace.

Свою 17-ю победу Алькарас одержал в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Испанец в трёх сетах победил соперника из Австралии шестую ракетку мира Алекса де Минора. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1 в пользу Карлоса.