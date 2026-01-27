Скидки
Алькарас выиграл 17 из 25 матчей с топ-10 на ТБШ. Больше побед только у Борга и Сампраса

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл 17 из 25 своих первых матчей с игроками топ-10 рейтинга на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

С момента введения рейтинга ATP в 1973 году только швед Бьорн Борг (19 побед из 25) и американец Пит Сампрас (18 побед из 25) добились лучшего результата в своих первых 25 встречах с топ-10 на ТБШ, сообщает Opta Ace.

Свою 17-ю победу Алькарас одержал в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Испанец в трёх сетах победил соперника из Австралии шестую ракетку мира Алекса де Минора. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1 в пользу Карлоса.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 1
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
