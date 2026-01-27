Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Поделиться
Завтра, 28 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятый номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
22:32
-
22:00
-
20:48
-
20:37
-
20:17
-
19:33
-
19:18
-
18:59
-
18:50
-
18:30
-
18:25
-
18:14
-
17:55
-
17:38
-
17:25
-
17:11
-
16:59
-
16:37
-
16:28
-
16:22
-
16:06
-
15:44
-
15:44
-
15:34
-
15:19
-
15:11
-
15:06
-
14:55
-
14:48
-
14:47
-
14:32
-
14:29
-
14:14
-
14:11
-
13:42