Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Завтра, 28 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятый номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 3:30 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
