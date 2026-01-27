Виландер рассказал, за счёт чего Музетти может обыграть Джоковича в 1/4 финала АО-2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, за счёт чего итальянский теннисист Лоренцо Музетти может выиграть матч 1/4 финала Australian Open – 2026 у серба Новака Джоковича.
«Я думаю, что Новак остаётся фаворитом, но Музетти может выиграть, потому что подаёт лучше, чем когда-либо, и благодаря этому получит несколько лёгких очков. Новак не сыграл так много матчей, а Музетти действует совсем иначе, чем все остальные. Он часто использует много вращения, меняет высоту мяча над сеткой, а потом выполняет красивый срез с бэкхенда, из-за которого этим старым 38-летним коленям придётся наклоняться и скользить по корту. Также он может использовать дропшоты и заставлять Новака выходить вперёд. Так что у Музетти много вариантов, у него есть план «А», «Б», «В», «Г» и «Д» на сегодняшний день, а раньше у него такого не было», – сказал Виландер в эфире Eurosport.
