Виландер рассказал, за счёт чего Музетти может обыграть Джоковича в 1/4 финала АО-2026

Виландер рассказал, за счёт чего Музетти может обыграть Джоковича в 1/4 финала АО-2026
Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер рассказал, за счёт чего итальянский теннисист Лоренцо Музетти может выиграть матч 1/4 финала Australian Open – 2026 у серба Новака Джоковича.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 06:30 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я думаю, что Новак остаётся фаворитом, но Музетти может выиграть, потому что подаёт лучше, чем когда-либо, и благодаря этому получит несколько лёгких очков. Новак не сыграл так много матчей, а Музетти действует совсем иначе, чем все остальные. Он часто использует много вращения, меняет высоту мяча над сеткой, а потом выполняет красивый срез с бэкхенда, из-за которого этим старым 38-летним коленям придётся наклоняться и скользить по корту. Также он может использовать дропшоты и заставлять Новака выходить вперёд. Так что у Музетти много вариантов, у него есть план «А», «Б», «В», «Г» и «Д» на сегодняшний день, а раньше у него такого не было», – сказал Виландер в эфире Eurosport.

