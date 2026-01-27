Алькарас — третий самый молодой игрок в истории, дошедший до полуфиналов всех ТБШ

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось дойти до полуфиналов на всех мэйджорах в мужском одиночном разряде.

Топ-6 самых молодых теннисистов, дошедших до 1/2 финала на всех ТБШ:

Новак Джокович (Сербия) – 20 лет 237 дней. Рафаэль Надаль (Испания) – 22 года 83 дня. Карлос Алькарас (Испания) – 22 года 258 дней. Джим Курье (США) – 22 года 308 дней. Янник Синнер (Италия) – 23 года 10 дней.

*возраст в рейтинге фиксируется с момента начала турнира.

Алькарас ранее впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Карлос в трёх сетах победил соперника из Австралии шестую ракетку мира Алекса де Минора в четвертьфинале. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1 в пользу Карлоса.