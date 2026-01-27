Скидки
Теннис

Алькарас — третий самый молодой игрок в истории, дошедший до полуфиналов всех ТБШ
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось дойти до полуфиналов на всех мэйджорах в мужском одиночном разряде.

Топ-6 самых молодых теннисистов, дошедших до 1/2 финала на всех ТБШ:

  1. Новак Джокович (Сербия) – 20 лет 237 дней.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) – 22 года 83 дня.
  3. Карлос Алькарас (Испания) – 22 года 258 дней.
  4. Джим Курье (США) – 22 года 308 дней.
  5. Янник Синнер (Италия) – 23 года 10 дней.

*возраст в рейтинге фиксируется с момента начала турнира.

Алькарас ранее впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Карлос в трёх сетах победил соперника из Австралии шестую ракетку мира Алекса де Минора в четвертьфинале. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1 в пользу Карлоса.

Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6
5 		2 1
             
Алекс де Минор
6
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
