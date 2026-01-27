Алькарас — третий самый молодой игрок в истории, дошедший до полуфиналов всех ТБШ
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось дойти до полуфиналов на всех мэйджорах в мужском одиночном разряде.
Топ-6 самых молодых теннисистов, дошедших до 1/2 финала на всех ТБШ:
- Новак Джокович (Сербия) – 20 лет 237 дней.
- Рафаэль Надаль (Испания) – 22 года 83 дня.
- Карлос Алькарас (Испания) – 22 года 258 дней.
- Джим Курье (США) – 22 года 308 дней.
- Янник Синнер (Италия) – 23 года 10 дней.
*возраст в рейтинге фиксируется с момента начала турнира.
Алькарас ранее впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Карлос в трёх сетах победил соперника из Австралии шестую ракетку мира Алекса де Минора в четвертьфинале. Встреча теннисистов завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:1 в пользу Карлоса.
Australian Open (м). 1/4 финала
27 января 2026, вторник. 12:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|1
6
Алекс де Минор
А. де Минор
