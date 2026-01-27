«Способен генерировать огромную силу». Де Минор — об уровне игры Алькараса на АО-2026

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился мнением об уровне игры первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Австралиец проиграл Алькарасу в матче 1/4 финала Australian Open – 2026 со счётом 5:7, 2:6, 1:6.

«Честно говоря, когда я встречался с ним на показательном матче перед турниром, я почувствовал, что его уровень невероятно высок. Сегодня то же самое. Особенно в этих вечерних условиях он очень силён. Он способен генерировать огромную силу и при этом не делать невынужденных ошибок… Раньше, при более быстрых условиях и скользящем мяче, я мог получать больше отдачи от плоских ударов, особенно с бэкхенда.

Сегодня? У меня почти не было возможности «наказать» его. Были моменты в первом сете, несколько 0:30 на его подаче, но дальше, когда первый сет закончился и условия стали более тяжелыми, было очень сложно ему навредить. Главное: начинаются розыгрыши, я бью сильнее, чем когда-либо или чем в предыдущих матчах, но не могу его переиграть. И ещё у него есть способность усиливать удары, когда он доминирует. Если оставить короткий мяч — точка проиграна. Он играет на очень высоком уровне, мне интересно, как сложится остальная часть турнира. В конце концов, он номер один в мире не просто так», – сказал де Минор на пресс-конференции после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии – 2026.