«Нужно искать маленькие дыры в её игре». Свитолина — о предстоящем матче с Соболенко на АО

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче 1/2 финала Australian Open – 2026 с первым номером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко.

«В среду обсудим тактические моменты с тренером, те, над которыми нужно работать на корте. А ещё это день для восстановления после физической нагрузки. Хотя матч 1/4 финала с Кори Гауфф длился меньше часа, он всё равно требует много от тела. Для меня приоритет — эти две задачи.

Не секрет, что Соболенко очень мощный игрок. Она демонстрирует отличный теннис, а сила во всех аспектах игры — её преимущество. Мне нужно быть готовой к этому, искать маленькие дыры и возможности в её игре. Когда играешь против лучших, нужно находить эти маленькие шансы и уметь их использовать», – сказала Свитолина на пресс-конференции после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии – 2026.