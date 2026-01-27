Новак Джокович — Лоренцо Музетти: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
В ночь на 28 января 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сразится с пятым номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Музетти за выход в полуфинал Australian Open – 2026. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 6:30 мск.
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 06:30 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Джокович и Музетти провели друг с другом 10 матчей на уровне ATP. Новак выиграл девять из них. Единственное поражение от итальянца серб потерпел на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году.
