Новак Джокович — Лоренцо Музетти: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

В ночь на 28 января 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сразится с пятым номером мирового рейтинга итальянцем Лоренцо Музетти за выход в полуфинал Australian Open – 2026. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 6:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Джокович и Музетти провели друг с другом 10 матчей на уровне ATP. Новак выиграл девять из них. Единственное поражение от итальянца серб потерпел на грунте «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году.