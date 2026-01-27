Иснер оценил перспективы Шелтона в матче с Синнером в 1/4 финала АО-2026

Победитель 16 турниров на уровне ATP, бывший американский теннисист Джон Иснер оценил перспективы Бена Шелтона в матче с итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала Australian Open.

«Шелтон действительно прибавляет. Я считаю, что он понемногу сокращает разрыв — просто за счёт того, насколько хорошо он играет, на мой взгляд, на этом Australian Open. Но я не думаю, что он уже на нужном уровне. Правда, не думаю.

Я не хотел говорить об этом на днях, потому что тогда ещё не было ясно, как сложится сетка, но, если называть вещи своими именами, самым невезучим из-за «истории с крышей» оказался Бен Шелтон. Потому что это была бы сетка Бена, и хотелось бы, чтобы он воспользовался этим шансом, если бы Синнер не смог пройти дальше. Но, увы, для Бена всё оказалось очень сложно. Мы видели, как всё сложилось для Синнера в матче с Димитровым на Уимблдоне, где он уступал 0:2 по сетам, и здесь, на Australian Open, произошло нечто очень похожее в матче третьего круга. Он мог и, по сути, должен был вылететь, если бы крышу оставили открытой и показатель жары не достиг высшей отметки. Так что создаётся ощущение, что Синнер сейчас играет, как это было и на Уимблдоне, когда он набрал ход после того поединка с Димитровым.

Я думаю, что матч Шелтона и Синнера будет хорошим, возможно, в четыре сета, но, на мой взгляд, Синнер пойдёт дальше», – сказал Иснер во время записи подкаста Nothing Major.