«Подсматривать не запрещено». Вихлянцева — о том, что подача Алькараса похожа на Джоковича

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проанализировала изменения в подаче шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Основное изменение – это ведение ракетки на замахе ближе к себе + кисть Карлос держит дольше в расслабленном состоянии, ракетку головкой вниз. Благодаря более компактному движению рук подброс становится точнее и выше. Расслабленная кисть помогает добавить силу удару без дополнительных усилий. Мне ещё заметен более сильный разворот корпуса, Карлос держит левую руку ближе к ракетке, тем самым закрывая для соперника свою подготовку и направление подачи.

Уже много шуток в соцсетях про схожесть с подачей Ноле [Новака Джоковича]. Движения и правда похожи, но ведь не запрещено подсматривать у более именитых теннисистов особенности ударов», — написала Вихлянцева в своём телеграм-канале.

Многие в теннисном сообществе действительно находят сходство между подачей Новака Джоковича и обновлённой версией подачи Алькараса.