«Хотелось показать большее». Де Минор подвёл итоги выступления на Australia Open — 2026

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор подвёл итоги выступления на Australian Open – 2026. Австралиец проиграл первой ракетке мира испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу в матче 1/4 финала Australian Open – 2026 со счётом 5:7, 2:6, 1:6.

«Я, конечно, горжусь тем, что снова дошёл до четвертьфинала здесь — сделать это дважды подряд было нелегко. Мне хотелось показать большее, но в целом я немного разочарован своей игрой с Карлосом. Чувствую себя не очень хорошо, это могу точно сказать. Ты стараешься делать всё правильно, продолжаешь совершенствоваться… Но когда результаты не приходят, а счёт не отражает твои улучшения, это сильно расстраивает», – сказал де Минор на пресс-конференции после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии – 2026.