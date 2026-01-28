Ига Швёнтек — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 28 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятый номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 3:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Ига Швёнтек – Елена Рыбакина.

Польская теннисистка ведёт по личным встречам со счётом 6-5 (5-3 на харде). В прошлом сезоне Швёнтек четырежды победила Елену — на харде на United Cup, в Дохе и в Цинциннати, а также на грунте «Ролан Гаррос». Рыбакина один раз взяла реванш, выиграв в группе Итогового чемпионата WTA с «баранкой» в решающей партии (3:6, 6:1, 6:0). До того Елена трижды обыгрывала Игу в 2023 году, а также победила в полуфинале Штутгарта-2024.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира одолела Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).