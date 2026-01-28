Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Ига Швёнтек — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Комментарии

Сегодня, 28 января, в Мельбурне пройдёт встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятый номер рейтинга WTA). Матч начнётся не ранее 3:30 мск.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Ига Швёнтек – Елена Рыбакина.

Польская теннисистка ведёт по личным встречам со счётом 6-5 (5-3 на харде). В прошлом сезоне Швёнтек четырежды победила Елену — на харде на United Cup, в Дохе и в Цинциннати, а также на грунте «Ролан Гаррос». Рыбакина один раз взяла реванш, выиграв в группе Итогового чемпионата WTA с «баранкой» в решающей партии (3:6, 6:1, 6:0). До того Елена трижды обыгрывала Игу в 2023 году, а также победила в полуфинале Штутгарта-2024.

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира одолела Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5).

Сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разярде
Материалы по теме
Рыбакина рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Джокович, Синнер и Звонарёва. LIVE!
Live
Рыбакина рвётся в 1/2 финала АO-2026! Ещё сыграют Джокович, Синнер и Звонарёва. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android