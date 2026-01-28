Янник Синнер — Бен Шелтон: во сколько начало, где смотреть четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 28 января, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с седьмым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном за выход в полуфинал Australian Open – 2026. Их встреча поставлена четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Синнер ведёт 8-1 по личным встречам (6-1 на харде), причём Шелтон выиграл самый первый матч между ними — в Шанхае-2023. Последняя встреча между Янником и Беном прошла на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2025. Она завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.