Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open 2026

Янник Синнер — Бен Шелтон: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Australian Open
Комментарии

Сегодня, 28 января, четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сразится с седьмым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном за выход в полуфинал Australian Open – 2026. Их встреча поставлена четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 11:00 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер – Бен Шелтон в четвертьфинале Australian Open – 2026.

Синнер ведёт 8-1 по личным встречам (6-1 на харде), причём Шелтон выиграл самый первый матч между ними — в Шанхае-2023. Последняя встреча между Янником и Беном прошла на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2025. Она завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу итальянца.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Джокович бьётся за 1/2 финала АO! Ещё играют Синнер и Звонарёва, а Рыбакина победила. LIVE
Live
Джокович бьётся за 1/2 финала АO! Ещё играют Синнер и Звонарёва, а Рыбакина победила. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android