Теннис

Звонарёва/Сибахара — Биррелл/Гибсон: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала AO-2026

Комментарии

Сегодня, 28 января, бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Японии Эной Сибахарой сразятся с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (WC) за выход в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026. Эта встреча поставлена последним, пятым запуском, на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 13:00 мск.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 13:00 МСК
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Э. Сибахара В. Звонарёва
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
Австралия
Кимберли Биррелл
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
К. Биррелл Т. Гибсон

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва/Эна Сибахара – Кимберли Биррелл/Талия Гибсон в четвертьфинале Australian Open – 2026.

Ранее эти пары друг с другом не играли. Для Звонарёвой и Сибахары это второй совместный турнир после «челленджера» в Канберре в начале этого года, где они дошли до финала, а для Биррелл и Гибсон — третий.

