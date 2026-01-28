Звонарёва/Сибахара — Биррелл/Гибсон: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала AO-2026

Сегодня, 28 января, бывшая вторая ракетка мира, 41-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вместе с представительницей Японии Эной Сибахарой сразятся с австралийским дуэтом Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (WC) за выход в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026. Эта встреча поставлена последним, пятым запуском, на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Вера Звонарёва/Эна Сибахара – Кимберли Биррелл/Талия Гибсон в четвертьфинале Australian Open – 2026.

Ранее эти пары друг с другом не играли. Для Звонарёвой и Сибахары это второй совместный турнир после «челленджера» в Канберре в начале этого года, где они дошли до финала, а для Биррелл и Гибсон — третий.