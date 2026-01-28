«Ига может «задушить» соперницу». Роддик — о предстоящем матче Швёнтек и Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик поделился мнением о предстоящей встрече 1/4 финала Australian Open – 2026 между полькой Игой Швёнтек и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

«Я думаю, что у нас есть два игрока, которые выходят на пик формы. Они обе действительно очень хороши. Четвертьфинал кажется слишком ранним для этой встречи. Для четвертьфинала подобная вывеска ощущается очень серьёзно.

Думаю, что Ига также одна из немногих, кто может выбить Рыбакину из игры. Рыбакина сильно бьёт, хорошо двигается, но ей не нравится, когда на неё оказывают давление во время перемещений, верно? Она хорошо перемещается, находясь в ритме, когда может подстроить шаги под удар — это у неё очень хорошо получается. А Ига может просто «задушить» соперницу. Она хорошо возвращает мяч после подачи, может атаковать Рыбакину со второй подачи, заставить её двигаться после первой», – приводит слова Роддика Sportskeeda.