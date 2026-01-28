Менеджер Арины Соболенко назвал количество людей, которые с ней работают

Менеджер первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко Андрей Василевский ответил на вопрос о количестве людей, которые постоянно работают со спортсменкой.

— Можешь сейчас подумать и примерно назвать число людей, которые работают… не хочу говорить — на Арину, но которые работают с ней, которые помогают ей существовать в таком непростом ритме?

— Тяжело сказать, но я бы сказал, где-то точно в районе 20-30 человек.

Если мы берём… Допустим, социальная медиакоманда, там у них команда из четырёх человек, которые работают с нами только. Не только с нами, ещё с другими игроками, но четверо — это наша команда. Потом пиар тоже самое. Даже один пиар у них пять или шесть человек работает, очень-очень большой.

То есть Арина… представьте её как огромную компанию, в которой должно быть всё организовано хорошо для того, чтобы существовать просто. Потому что ты просто не будешь справляться, если ты будешь сам по себе, либо у тебя будет ещё парочка помощников, ты не сможешь справиться со всем этим и при этом ещё продолжать играть в теннис. То есть это основная тема. И Арина, она как бы очень огромный профессионал, поэтому мы стараемся, чтобы она концентрировалась на теннисе. Чтобы о этих вещах… о некоторых вещах, допустим, ей даже не нужно знать, — рассказал Василевский в выпуске видеоканала First&Red.

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Арина Соболенко на проходящем в эти дни хардовом Australian Open — 2026 вышла в полуфинал, где сыграет с 12-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

