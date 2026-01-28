Менеджер Арины Соболенко рассказал, в чём заключается её основная сила

Менеджер первой ракетки мира Арины Соболенко Андрей Василевский ответил на вопрос о самом сильном качестве белорусской теннисистки.

— В чём сила Арины Соболенко?

— Если на полном серьёзе, то мы скажем, что её основная сила – в дисциплине и в том, как сильно она хочет чего-то добиться. И вне зависимости от того, какие препятствия у тебя будут, либо плохое настроение, плохое самочувствие, она всегда выходит и делает то, что она должна делать. Это её самая большая сила. Ну, а вторая – это, конечно же, то, что у неё все наши паспорта. И мы не можем даже ничего сделать с этим. Она говорит: «Всё, ребятки, летите со мной, дальше никак», — рассказал Василевский в выпуске видеоканала First&Red.

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Арина Соболенко на проходящем в эти дни хардовом Australian Open — 2026 вышла в полуфинал, где сыграет с 12-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Видео: Соболенко показала платье, в котором выступит на AO-2026