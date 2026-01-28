Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: казахстанка в сете от выхода в полуфинал на AO-2026

Сегодня, 28 января, в Мельбурне проходит встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей в рейтинге WTA вторую строчку.

Счёт в матче открыла Рыбакина. Она завершила первую партию со счётом 7:5, дважды по ходу сета взяв брейк.

История личных встреч теннисисток — 8-2 в пользу представительницы Польши.

За выход в финал победительница матча Рыбакина — Швёнтек встретится с сильнейшей в противостоянии двух американок — Джессики Пегулы (шестая ракетка мира) и Аманды Анисимовой (четвёртый номер рейтинга).