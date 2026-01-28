Скидки
Теннис

Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: казахстанка выиграла первый сет матча 1/4 финала Australian Open 2026

Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: казахстанка в сете от выхода в полуфинал на AO-2026
Комментарии

Сегодня, 28 января, в Мельбурне проходит встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей в рейтинге WTA вторую строчку.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		1
5 		0
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Счёт в матче открыла Рыбакина. Она завершила первую партию со счётом 7:5, дважды по ходу сета взяв брейк.

История личных встреч теннисисток — 8-2 в пользу представительницы Польши.

За выход в финал победительница матча Рыбакина — Швёнтек встретится с сильнейшей в противостоянии двух американок — Джессики Пегулы (шестая ракетка мира) и Аманды Анисимовой (четвёртый номер рейтинга).

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
