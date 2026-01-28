Елена Рыбакина — Ига Швёнтек: казахстанка в сете от выхода в полуфинал на AO-2026
Сегодня, 28 января, в Мельбурне проходит встреча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей в рейтинге WTA вторую строчку.
Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Счёт в матче открыла Рыбакина. Она завершила первую партию со счётом 7:5, дважды по ходу сета взяв брейк.
История личных встреч теннисисток — 8-2 в пользу представительницы Польши.
За выход в финал победительница матча Рыбакина — Швёнтек встретится с сильнейшей в противостоянии двух американок — Джессики Пегулы (шестая ракетка мира) и Аманды Анисимовой (четвёртый номер рейтинга).
