16-летний Савва Рыбкин не смог выйти в 1/4 финала юниорского Australian Open — 2026

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин не сумел выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 года в одиночном разряде среди юниоров, где был посеян под девятым номером.
В матче 1/8 финала Рыбкин проиграл в двух сетах восьмому сеяному 17-летнему Зангару Нурланулы из Казахстана — 1:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
В четвертьфинале юниорского AO-2026 Нурланулы сыграет с 17-летним гонконгским спортсменом Каем Томпсоном.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.
