16-летний Савва Рыбкин не смог выйти в 1/4 финала юниорского Australian Open — 2026

Савва Рыбкин — Зангар Нурланулы, результат матча 28 января 2026, счет 0:2, 1/8 финала юниорского Australian Open 2026

16-летний российский теннисист Савва Рыбкин не сумел выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2026 года в одиночном разряде среди юниоров, где был посеян под девятым номером.

В матче 1/8 финала Рыбкин проиграл в двух сетах восьмому сеяному 17-летнему Зангару Нурланулы из Казахстана — 1:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

В четвертьфинале юниорского AO-2026 Нурланулы сыграет с 17-летним гонконгским спортсменом Каем Томпсоном.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля.

