Теннис

Елена Рыбакина — Ига Швёнтек, результат матча 28 января 2026, счет 2:0, 1/4 финала Australian Open 2026

Елена Рыбакина обыграла Игу Швёнтек в двух сетах и вышла в 1/2 финала AO-2026
Комментарии

Пятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open — 2026. В матче 1/4 финала она обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:1.

Australian Open (ж). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 03:45 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Швёнтек три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча двух представительниц США Джессика Пегула (6-я в рейтинге WTA) — Аманда Анисимова (4).

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open – 2026
