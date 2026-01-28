Елена Рыбакина обыграла Игу Швёнтек в двух сетах и вышла в 1/2 финала AO-2026

Пятая ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open — 2026. В матче 1/4 финала она обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек из Польши со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Швёнтек три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча двух представительниц США Джессика Пегула (6-я в рейтинге WTA) — Аманда Анисимова (4).